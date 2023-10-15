Оригинальный маникюр в белом цвете: интересные идеи, особенности и отзывы

Аккуратно сделанный маникюр в белом цвете выглядит одновременно торжественно и свежо. Он может стать чудесной идеей для образа невесты, столь же хорошо подойдет студентке, бизнес-леди, представительнице творческой профессии.
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