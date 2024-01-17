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  • Елена Зимовец
    Да только обрадовалась,что Белый дом прекратил финансирование укрорейха,так тут убогий Риши Сунак со своей суперпомощ...ВС РФ прорвались ...
  • Ильдар Ямалетдинов
    Не торопи события, быстрая победа России не нужна, главное обезвожить этих супостатов, что бы потом со следующими не ...ВС РФ прорвались ...
  • Александр Сысоев
    Мне ваше беспокойство понятно. Но поймите, можно взять Авдеевку, но какой ценой? Украиной  все не ограничится, потом ...ВС РФ прорвались ...

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 18.01.2024 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 18.01.2024 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 18.01.2024 г. https://svorf-map.

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