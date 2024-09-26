Глава МО Британии Хили ушел от ответа по ударам ракетами Storm Shadow вглубь РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили уклонился от ответа на вопрос о готовности Лондона снять ограничения для Украины на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь территории России без согласия США.
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