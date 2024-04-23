Временно задерживаются трамваи маршрутов №11, 17 и 25 на ул.1-я Останкинская

Трамваи, следующие по маршрутам №11, 17 и 25 задерживаются на ул. 1-я Останкинская. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.