Politico: Кая Каллас унизила Меркель из-за идеи пригласить Путина на саммит ЕС

Реакция эстонского премьера в адрес немецкого канцлера показалась унизительной даже Макрону.Предложение Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС незадолго до начала СВО стало причиной резкой реакции со стороны премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
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