Politico: Кая Каллас унизила Меркель из-за идеи пригласить Путина на саммит ЕС

Реакция эстонского премьера в адрес немецкого канцлера показалась унизительной даже Макрону.Предложение Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС незадолго до начала СВО стало причиной резкой реакции со стороны премьер-министра Эстонии Каи Каллас.