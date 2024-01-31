Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики, улучшив ожидания: замедление темпов роста в 2024 году будет умеренным, несмотря на активную борьбу всего мира с инфляцией, передает «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии