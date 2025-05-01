Если у вас есть очки Ray-Ban Meta, вам следует дважды проверить настройки конфиденциальности.

Компания Meta обновила политику конфиденциальности для своих очков с искусственным интеллектом Ray-Ban Meta, предоставив технологическому гиганту больше полномочий в отношении того, какие данные он может хранить и использовать для обучения своих моделей ИИ.
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