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Петербургский дневник

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Минобороны: четыре воинские части наградили орденами Суворова и Кутузова

Минобороны: четыре воинские части наградили орденами Суворова и Кутузова

За успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Надежда Белугина
https://stihi.ru/avtor/beluginaru ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ Надежда Белугина-Подюжская Никогда не исчезнет Россия! Не дождутся кончины враги. Тренируют надёжность и силу Наши внуки, чеканя ряды. Тот, кто смел, жаждет подвигов с детства. Он готов в час любой защитить Стариков, слабых женщин. В кадетство С юных лет внук желает вступить. И куёт на ученьях отвагу, Силу воли, достоинство, честь. Не позволит противнику шагу К нам ступить, ведь защитники есть. Не умрёт, не надейтесь, Россия! В нужный час вся поднимется рать! Вопреки всех врагов истерии Лишь сильнее ещё может стать! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124042901935 Надежда Белугина-Подюжская / Стихи.ру
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