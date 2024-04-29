Минобороны: четыре воинские части наградили орденами Суворова и Кутузова

Надежда Белугина

https://stihi.ru/avtor/beluginaru ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ Надежда Белугина-Подюжская Никогда не исчезнет Россия! Не дождутся кончины враги. Тренируют надёжность и силу Наши внуки, чеканя ряды. Тот, кто смел, жаждет подвигов с детства. Он готов в час любой защитить Стариков, слабых женщин. В кадетство С юных лет внук желает вступить. И куёт на ученьях отвагу, Силу воли, достоинство, честь. Не позволит противнику шагу К нам ступить, ведь защитники есть. Не умрёт, не надейтесь, Россия! В нужный час вся поднимется рать! Вопреки всех врагов истерии Лишь сильнее ещё может стать! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124042901935 Надежда Белугина-Подюжская / Стихи.ру