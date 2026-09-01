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Пятый канал

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Логистика будущего: Трансарктический коридор оказался в центре внимания на ВЭФ

Логистика будущего: Трансарктический коридор оказался в центре внимания на ВЭФ

Мировая торговля меняет маршруты, и это сегодня одна из главных тем Восточного экономического форума.

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