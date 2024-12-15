Германия — одна из действующих сил украинского конфликта. На это указала послу Берлина в Москве Александру Ламбсдорффу официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
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