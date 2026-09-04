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Царьград

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Сергей Чирков ответил на претензии к Социальному фонду России

Сергей Чирков ответил на претензии к Социальному фонду России

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России, рассказал в интервью ТАСС о чтении негативных комментариев в соцсетях, борьбе с мошенничеством и сложностях с пенсионными делами из Казахстана.

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