Сергей Чирков ответил на претензии к Социальному фонду России

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России, рассказал в интервью ТАСС о чтении негативных комментариев в соцсетях, борьбе с мошенничеством и сложностях с пенсионными делами из Казахстана.
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