Дубль Родуолда принес «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на старте регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Северсталью» на старте регулярного чемпионата КХЛ.«Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Северсталью» на старте регулярного чемпионата КХЛ.
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