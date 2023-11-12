“Вы еще обо мне услышите!” – Алла Пугачева напомнила о своих заслугах перед патриотом SHAMAN

В возрасте 74 лет Примадонна российской эстрады, несмотря на эмиграцию из России, утверждает, что остается кумиром для многомиллионной армии поклонников.
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