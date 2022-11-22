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Карпин против перехода Кафанова в «Сочи»: «При мне Виталич никуда из «Ростова» не уйдет»

Валерий Карпин высказался о возможном уходе Виталия Кафанова из «Ростова». Тренер вратарей дончан и сборной России ранее ассистировал в «Рубине» и «Ростове» Курбану Бердыеву, который возглавит «Сочи».

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