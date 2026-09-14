Кого можно упокоить в семейном захоронении, ответил суд на Урале

Женщина пыталась добиться эксгумации праха жены своего дяди. Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) настаивала, что родственницу похоронили в семейном захоронении без ее согласия и это недопустимо, поскольку умершая не была кровной родственницей ранее погребенных людей.