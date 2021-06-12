«Вы осознаете, что травмировали Азара?» Менье рассказал о разговоре с Пересом после матча «ПСЖ» и «Реала» в ЛЧ

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Менье, ранее выступавший за «ПСЖ», рассказал о разговоре с президентом «Реала» Флорентино Пересом после матча в Лиге чемпионов, в котором игрок нанес травму Эдену Азару.
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