«Вы осознаете, что травмировали Азара?» Менье рассказал о разговоре с Пересом после матча «ПСЖ» и «Реала» в ЛЧ

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Менье, ранее выступавший за «ПСЖ», рассказал о разговоре с президентом «Реала» Флорентино Пересом после матча в Лиге чемпионов, в котором игрок нанес травму Эдену Азару.