Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

«Вы осознаете, что травмировали Азара?» Менье рассказал о разговоре с Пересом после матча «ПСЖ» и «Реала» в ЛЧ

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Менье, ранее выступавший за «ПСЖ», рассказал о разговоре с президентом «Реала» Флорентино Пересом после матча в Лиге чемпионов, в котором игрок нанес травму Эдену Азару.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх