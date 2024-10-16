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CNN: Киев запустил дроны «Лютый» для атаки объектов в глубине России

Киев запустил свои беспилотники самолётного типа «Лютый» вглубь России, сообщает телеканал CNN. По данным канала, команда провела два дня в Украине с подразделением беспилотников, готовившимся к запуску более 100 дронов в ночь на 29 сентября на российские объекты.

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