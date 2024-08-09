Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • михаил валеев
    Вы точно всё знаете?Не должно быть ни...
  • Cергей Шапорев
    Знаток, а не знаешь как добывались доказательства в то время? Может не надо походя вспоминать с таким апломбом то ист...Фсёпрапала - шишн...
  • vkasincev Касинцев
    По-вашему воровали - да, но зачем их трогать, а вдруг хуже будет, если двоих-троих расстрелять? Остальные воры-генера...Фсёпрапала - шишн...

"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

Вот хороший человек Яна Поплавская. И Красная Шапочка из нее получилась. И волонтер отменный. И мама бойца-добровольца.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Год назад, 31 августа по всем каналам разошлась новость о том, что в брянской области уничтожили ДРГ из семи укропских боевиков. Группа диверсантов была уничтожена аж в 60 километрах от границы! Заходили они через &quot;Брянский лес&quot;, а это далеко не тундра, если кто знает. Так как же так получилось, что подразделения ВСУ численностью около тысячи человек с танками и бронетехникой незаметно прорвались на нашу территорию? Что-то не так в нашем королевстве...
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16 час.
VM
Viktor Myskov
Не надо раздувать панику, враги этого и ждут. На войне всякое бывает воюет наша страна Россия со всем блоком НАТО. Было бы хорошо закончить молниеносной победой, но как сказал наш президент, при этом будут огромные потери, что не допустимо. Поэтому принято стратегическое решение перемалывать бандеровцев по две-три тысячи боевиков в сутки, а это от 60 до 90 тысяч в месяц.
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16 час.
Валентин Поляков
Прежде всего, хочется напомнить борзому автору, цитирующему Ленина, что при нём ни одна кухарка государством не управляла! Да и при Сталине тоже. Да, кухарки заседали в почётных президиумах, но ничего по существу не решали...
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15 час.

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