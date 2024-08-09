Вот хороший человек Яна Поплавская. И Красная Шапочка из нее получилась. И волонтер отменный. И мама бойца-добровольца.
"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)
Комментарии
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Татьяна Романова
Год назад, 31 августа по всем каналам разошлась новость о том, что в брянской области уничтожили ДРГ из семи укропских боевиков. Группа диверсантов была уничтожена аж в 60 километрах от границы! Заходили они через "Брянский лес", а это далеко не тундра, если кто знает. Так как же так получилось, что подразделения ВСУ численностью около тысячи человек с танками и бронетехникой незаметно прорвались на нашу территорию? Что-то не так в нашем королевстве...
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16 час.
VM
Viktor Myskov
Не надо раздувать панику, враги этого и ждут. На войне всякое бывает воюет наша страна Россия со всем блоком НАТО. Было бы хорошо закончить молниеносной победой, но как сказал наш президент, при этом будут огромные потери, что не допустимо. Поэтому принято стратегическое решение перемалывать бандеровцев по две-три тысячи боевиков в сутки, а это от 60 до 90 тысяч в месяц.
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16 час.
Валентин Поляков
Прежде всего, хочется напомнить борзому автору, цитирующему Ленина, что при нём ни одна кухарка государством не управляла! Да и при Сталине тоже. Да, кухарки заседали в почётных президиумах, но ничего по существу не решали...
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15 час.
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