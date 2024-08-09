Татьяна Романова Год назад, 31 августа по всем каналам разошлась новость о том, что в брянской области уничтожили ДРГ из семи укропских боевиков. Группа диверсантов была уничтожена аж в 60 километрах от границы! Заходили они через "Брянский лес", а это далеко не тундра, если кто знает. Так как же так получилось, что подразделения ВСУ численностью около тысячи человек с танками и бронетехникой незаметно прорвались на нашу территорию? Что-то не так в нашем королевстве...

VM Viktor Myskov Не надо раздувать панику, враги этого и ждут. На войне всякое бывает воюет наша страна Россия со всем блоком НАТО. Было бы хорошо закончить молниеносной победой, но как сказал наш президент, при этом будут огромные потери, что не допустимо. Поэтому принято стратегическое решение перемалывать бандеровцев по две-три тысячи боевиков в сутки, а это от 60 до 90 тысяч в месяц.