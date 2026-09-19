Явка на выборах в Калужской области превысила уровень 2021 года

Явка избирателей в Калужской области за два дня голосования в Госдуму составила 34,65%, что на 6,44 процентных пункта выше, чем на аналогичных выборах 2021 года.
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