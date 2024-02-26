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Starlink в руках Шойгу вызвал скандал: Русские обошли защиту Маска

Starlink в руках Шойгу вызвал скандал: Русские обошли защиту Маска

2 дня назад 19K прочитали Возможно ли наличие российских спутниковых терминалов Starlink - действительность или дезинформация? Удивительно, что недавно несколько телеграм-каналов, включая известных военных корреспондентов, утверждали, что российские силы начали использовать американский интернет на поле боя.

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