Starlink в руках Шойгу вызвал скандал: Русские обошли защиту Маска

2 дня назад 19K прочитали Возможно ли наличие российских спутниковых терминалов Starlink - действительность или дезинформация? Удивительно, что недавно несколько телеграм-каналов, включая известных военных корреспондентов, утверждали, что российские силы начали использовать американский интернет на поле боя.