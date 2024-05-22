Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" В России инокультурные мигранты из Средней Азии и Закавказья, не желающие ассимилироваться и принимать русскую культуру, формируют в нашей стране иную нацию, претендующую на территорию, на которой русские живут испокон веков Мы часто путаем нацизм и фашизм.
Миграция как катализатор нацизма
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Ну что, как в анекдоте: "Чукча не читатель, чукча писатель." Сумеет ли автор ПРОЧИТАТЬ своё творение и понять, что не так?
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13 час.
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