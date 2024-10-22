Работы по восстановлению ливневого коллектора на улице Фадеева во Владивостоке начались после августовских дождей

Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению ливневого коллектора на улице Фадеева, 14, который был поврежден в результате резкого подъема уровня воды в реке Объяснение и проливных дождей в конце августа этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии