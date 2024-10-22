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Работы по восстановлению ливневого коллектора на улице Фадеева во Владивостоке начались после августовских дождей

Работы по восстановлению ливневого коллектора на улице Фадеева во Владивостоке начались после августовских дождей

Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению ливневого коллектора на улице Фадеева, 14, который был поврежден в результате резкого подъема уровня воды в реке Объяснение и проливных дождей в конце августа этого года.

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