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В ГАИ разъяснили, нужны ли права на мотоблок и можно ли на нём ездить по дорогам общего пользования

В ГАИ разъяснили, нужны ли права на мотоблок и можно ли на нём ездить по дорогам общего пользования

С приходом теплого времени года владельцы дач и огородов активно берутся за обработку земли, и в этом деле незаменимыми помощниками оказываются мотоблоки и культиваторы.

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