Экономист Проценко подчеркнула, что валютный рынок России находится под влиянием геополитической нестабильности

Генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT заявила, что новый виток военной и геополитической эскалации в Персидском заливе способен подтолкнуть цены на нефть заметно выше 80 долларов за баррель, что оказывает поддержку рублю.