Экономист Проценко подчеркнула, что валютный рынок России находится под влиянием геополитической нестабильности

Генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT заявила, что новый виток военной и геополитической эскалации в Персидском заливе способен подтолкнуть цены на нефть заметно выше 80 долларов за баррель, что оказывает поддержку рублю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии