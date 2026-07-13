360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Экономист Проценко подчеркнула, что валютный рынок России находится под влиянием геополитической нестабильности

Экономист Проценко подчеркнула, что валютный рынок России находится под влиянием геополитической нестабильности

Генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT заявила, что новый виток военной и геополитической эскалации в Персидском заливе способен подтолкнуть цены на нефть заметно выше 80 долларов за баррель, что оказывает поддержку рублю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии