Малькова предрекла Макеевой «старость в полном одиночестве»

Брак Анастасии Макеевой с Романом Мальковым сопровождается постоянными скандалами. Фото: из открытых источников Светлана Малькова прокомментировала постоянные нападки на нее Анастасии Макеевой, вступившей в брак с бывшим мужем Мальковой Романом.