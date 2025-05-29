Арбитражные суды взыскали более 750 тысяч долларов с Mastercard

Арбитражные суды двух инстанций обязали бельгийскую компанию Mastercard Europe SA, являющуюся оператором международной платежной системы Mastercard, выплатить около 751 тысячи долларов (примерно 60 миллионов рублей по текущему курсу) в счет долга по обеспечительному платежу бывшего российского банка "Новый символ", который признан банкротом.