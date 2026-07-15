Еврокомиссия вложит до €10 млрд в оборону Украины

Европейская комиссия объявила в среду, 15 июля 2026 года, о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности и о намерении направить до €10 млрд на долгосрочные закупки и совместное производство, в первую очередь в областях беспилотников и ракет.
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