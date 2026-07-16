Пушилин: ВСУ укрепляют позиции в Славянске

Геннадий Бережнов

ВСУ укрепляют позиции в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Однако многое можно сделать, думаю и делается, что бы не дать им этой возможности! Мосты через Днепр нужно уничтожить-нам они вряд ли пригодятся, а граница думаю будет по Днепру на Востоке!