Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли дополнительными огневыми средствами

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота принять меры к установке дополнительных огневых средств на корабли и суда флота для защиты от безэкипажных катеров, которыми атакует Украина.
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