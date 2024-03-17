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Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли дополнительными огневыми средствами

Шойгу поручил командованию Черноморского флота дооборудовать корабли дополнительными огневыми средствами

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота принять меры к установке дополнительных огневых средств на корабли и суда флота для защиты от безэкипажных катеров, которыми атакует Украина.

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