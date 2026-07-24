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Царьград

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Лавров и Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис

Лавров и Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис

На заседании ШОС в Чолпон-Ате главы МИД России и Китая, Лавров и Ван И, обсудили международные вопросы, внимание уделили отношениям с США и украинскому кризису.

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