Вышел в его день рождения и стал причиной слез зрителей: Костомаров трогательно поздравил Авербуха

На днях состоялось юбилейная программа Ильи Авербуха, которая стала особенной для зрителя сразу по 2 причинам: день рождения уважаемого спортсмена и прибытие на шоу Романа Костомарова, не только поздравившего коллегу перед толпой фанатов, но и вышедшего на лед в этот счастливый для товарища день! Олимпийский чемпион внезапно появился во время номера супруги Домниной.