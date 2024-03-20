Пашинян: внешние недемократические силы привели Ереван ко вступлению в МУС

Армения подверглась нападению со стороны "недемократических" внешних сил, которое якобы направлено против территориальной целостности и независимого развития государства, это привело Ереван ко вступлению в Международный уголовный суд (МУС).
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