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У Месси 20 (11+9) очков на ЧМ – больше всех. Он обошел Клозе, Роналдо, Герда Мюллера и Пеле

У Месси 20 (11+9) очков на ЧМ – больше всех. Он обошел Клозе, Роналдо, Герда Мюллера и Пеле

Форвард Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира по результативным действиям. Аргентинец отметился голом и ассистом в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией (3:0).

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