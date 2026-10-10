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Мнение: «Россия внимательно следит за учениями НАТО в Италии», – Виктор Литовкин

Мнение: «Россия внимательно следит за учениями НАТО в Италии», – Виктор Литовкин

Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире программы «Мнение» заявил, что проведение ядерных учений НАТО в Италии является грубым нарушением НАТО и Россия следит за действиями альянса.

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