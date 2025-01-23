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Политика как она есть

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Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине 24 января

Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине 24 января

Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине пятницы, 24 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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