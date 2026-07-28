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Царьград

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Сладков подумал и ответил прямо: "Мы можем их и под Москвой увидеть"

Сладков подумал и ответил прямо: "Мы можем их и под Москвой увидеть"

Военкор и доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны России Александр Сладков в своём видеоблоге высказался о возможном развитии событий, если вся тяжесть СВО ляжет только на плечи воюющих и тех, кто им помогает.

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