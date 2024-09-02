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Школу открыли в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Школу открыли в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Новую школу открыли в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Она рассчитана на 900 учеников. Как рассказали в Минжиполитики Подмосковья, площадь трехэтажного здания превысила 12 тысяч квадратных метров.

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