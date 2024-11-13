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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первым попаданием Клэй Томпсона в матче с «Уорриорз» стал 3-очковый

Первым попаданием 4-кратного чемпиона НБА в составе «Уорриорз» стал его фирменный 3-очковый. Многолетний партнер Клэя Стеф Карри после дальнего попадания с сопротивлением Клэя указал на него пальцами.

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