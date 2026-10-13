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Спорт Уик-Энд

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«При прочих равных финансах?». «Зенит» или «Спартак» - Головин выбирает, что думает Слуцкий

«При прочих равных финансах?». «Зенит» или «Спартак» - Головин выбирает, что думает Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в новом выпуске FONtour ответил, куда посоветовал бы перейти полузащитнику Александру Головину при выборе между «Зенитом» и «Спартаком», сообщаетsport24.

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