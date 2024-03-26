Российские «Грады» накрыли мощный укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

К событиям в зоне спецоперации. На авдеевском направлении наши артиллеристы поддержали действия штурмовых бригад и с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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