В результате ДТП в Калужской области погиб один человек

Вечером 18 июня в Перемышльском районе Калужской области произошла авария, в результате которой один человек погиб и одного госпитализировали в соседний регионВечером 18 июня в Перемышльском районе Калужской области произошла авария, в результате которой один человек погиб и одного госпитализировали в соседний регион.
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