В результате ДТП в Калужской области погиб один человек

Вечером 18 июня в Перемышльском районе Калужской области произошла авария, в результате которой один человек погиб и одного госпитализировали в соседний регионВечером 18 июня в Перемышльском районе Калужской области произошла авария, в результате которой один человек погиб и одного госпитализировали в соседний регион.