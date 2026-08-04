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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Соболева – СМИ после новостей про сына: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль»

Елена Соболева, супруга нападающего « Зенита » Александра Соболева , обратилась к СМИ после публикаций про сына Сергея.

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