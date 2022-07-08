В Хакасии транспортные полицейские, общественники и ветераны поздравили воспитанников центра для несовершеннолетних с Днем семьи, любви и верности

Председатель Общественного совета Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России – военный священник протоиерей Александр Ильин, сотрудники и ветераны в рамках акции «Каникулы с общественным советом» поздравили воспитанников подшефного реабилитационного центра для несовершеннолетних с Днем семьи и рассказали, как ее беречь.
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