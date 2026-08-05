В Минобороны прокомментировали ночные удары по Украине фразой Путина

Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале комментарий по поводу ночных ударов по объектам на территории Украины, используя цитату президента Владимира Путина, произнесённую в 2018 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии