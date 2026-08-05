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FiNE NEWS

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В Минобороны прокомментировали ночные удары по Украине фразой Путина

Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале комментарий по поводу ночных ударов по объектам на территории Украины, используя цитату президента Владимира Путина, произнесённую в 2018 году.

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