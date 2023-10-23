Куратор Госдепа по оружию покинул свой пост из-за украинской коррупции

Появление американского оружия у палестинского движения ХАМАС заставило Джоша Пола уйти с поста.Директор Госдепа США по связям с Конгрессом и с общественностью Джош Пол подал в отставку со своего поста из-за несогласия по вопросу осуществления массовых поставок западного вооружения Украине.