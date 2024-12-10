Израильские танки обошли Кунейтру и движутся к Дамаску, ВВС наносят массированные удары по всей Сирии (КАРТА, ВИДЕО)

Оккупационные силы проникают в южную сельскую местность Дамаска, прилегающую к ливанской границе, занимают деревню Хина и продвигаются к окраинам Хан-эш-Шейха, входящего в регион Катана, напротив района Рашая в Ливане.
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