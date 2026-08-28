"Можешь остаться петь на сцене, но убить своего ребёнка". Анна Седокова высказалась о первой беременности и уходе из "ВИА Гры"

43-летняя Анна Седокова стала гостьей нового юмористического шоу "" на платформе VK Видео. В беседе с ведущими певица вспомнила о первой беременности дочерью Алиной, которая наступила, когда ей был 21 год, и призналась, что тогда совершенно не была готова к рождению ребёнка.
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