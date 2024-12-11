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Бюджет россиян на новогодние каникулы вырос на 7% в 2024 году

Бюджет россиян на новогодние каникулы вырос на 7% в 2024 году

Праздничные расходы россиян на новогодние каникулы в среднем увеличились на 7% в 2024 году. Бюджет среднестатистического россиянина на новогодние праздники и каникулы в этом году вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, составив 21 тысячу рублей на человека.

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