Кузбасские электростанции СГК перевыполнили плановое задание по запасам топлива

На начало ноября суммарный объём угля на шести ТЭС региона составил 1 млн 23 тыс тонн. Это почти на треть превышает нормативы, установленные Министерством энергетики РФ для безотказной работы оборудования.
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