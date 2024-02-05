Концерт Кристины Орбакайте в Иркутске 12 марта отменили

Концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Иркутске. По плану он должен был пройти 12 марта. Певице приписывают наличие гражданства Соединенных Штатов Америки и постоянное проживание на территории этой страны.
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